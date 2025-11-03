Premier League | il Liverpool torna a vincere e si rimette in scia del City Arsenal a +6

Londra (Regno Unito) 3 novembre 2025 - Il Liverpool torna a vincere e prova a rimettersi in scia della vetta per mettere pressione all' Arsenal. I gunners vincono ancora e mantengono le 6 lunghezze di margine sul City secondo. Sconfitte per Bournemouth e Tottenham, si ferma a tre la striscia di vittorie del Manchester United. Dietro torna alla vittoria il West Ham, mentre il Nottingham Forest torna a fare punti, ma la zona salvezza è ancora lontana. L'esito delle partite del weekend. Si comincia il sabato pomeriggio nel più classico dei weekend di calcio inglese. Cinque partite per aprire con tanta scelta questo decimo turno di Premier League.

