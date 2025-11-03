Premiati da TheFork | i 3 ristoranti emergenti dell' Emilia-Romagna da provare
I premi 2025 sono un prestigioso riconoscimento dedicato alle migliori nuove aperture e gestioni dell’anno, nominate da autorevoli chef italiani. I tre locali in regione si trovano nel Bolognese e a Piacenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
#TheForkAwards2025, il #PeopleSChoiceAward all’ #AdelaideBottegaBar di #Torino. Ecco i protagonisti della nuova #ristorazioneitaliana eletti dai #gourmet e premiati da #TheFork e #IdentitàGolose - X Vai su X
Queste ed altre sorprese ai TheFork Awards: scoprite qui tutti i premi che hanno dsegnato una nuova geografia del gusto italiana! Andrea Cuomo - facebook.com Vai su Facebook
TheFork Awards 2025, brillano le Marche: quali sono i 2 ristoranti premiati - Ancona, 3 novembre 2025 – La grande cucina italiana celebra i suoi nuovi protagonisti: sono 56 i ristoranti</stron ... Riporta msn.com
TheFork Awards 2025, Firenze protagonista: 3 ristoranti premiati, ecco quali - Si è conclusa l'edizione 2025 dei TheFork Awards, l'evento che ogni anno assegna premi alle migliori nuove aperture nella ristorazione italiana ... Come scrive lanazione.it
Premiato il ristorante Contrada San Savino di Civitanova - A Civitanova Marche, Contrada San Savino dello chef Paolo Paniccia si distingue per una cucina che fonde eleganza e memoria contadina. Come scrive ilrestodelcarlino.it