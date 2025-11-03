Premi di laurea Prof Antonio Picariello | al via la 5° edizione per studenti campani meritevoli
È giunto alla sua 5° edizione l’evento-concorso “In memoria di un amico” che prevede l’assegnazione dei premi di laurea a studenti universitari meritevoli e che è intitolato al Prof. Antonio Picariello.Il concorso è indetto dal CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
