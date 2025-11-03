Preludes anatra morte tulipano al Teatro di Documenti

Romatoday.it | 3 nov 2025

Venerdì 7 novembre alle ore 20.45 al teatro di Documenti via N. Zabaglia, 42 (Testaccio) ci sarà uno spettacol0 di teatro di figura e d’attore imperdibile dal titolo “PRELUDESanatra morte tulipano”.PRELUDES – anatra morte tulipano, ispirato a Anatra, Morte e il Tulipano di Wolf Herlbruch. 🔗 Leggi su Romatoday.it

