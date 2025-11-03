Preleva allo sportello butta la ricevuta e le svuotano il conto | come funziona la truffa dello scontrino bancomat

È stata ribattezzata «truffa dello scontrino bancomat» l’ultimo schema di frode che si sta diffondendo con rapidità, soprattutto al Sud. Lo denuncia La Gazzetta del Mezzogiorno, che cita un episodio avvenuto pochi giorni fa nel Leccese. Un’anziana si è vista prosciugare il conto dopo aver lasciato lo scontrino del prelievo nel cestino accanto al bancomat. Poche ore più tardi, la donna è stata contattata da un finto operatore bancario che, con voce rassicurante, le ha parlato di un «accesso anomalo» al conto corrente. Bastano poche domande, qualche conferma fornita in buona fede e il danno è fatto: il conto sparisce, insieme ai risparmi di una vita. 🔗 Leggi su Open.online

