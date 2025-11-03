Prefetto | Operaio è vivo sotto macerie

15.25 "C'è una persona che è intrappolata, ma abbiamo delle evidenze, che sia ancora in vita, C'è in corso ogni sforzo per salvarlo che è la priorità,ma è un'operazione complessa". Lo ha detto il prefetto di Roma,Giannini,sul crollo della Torre ai Fori Imperiali. "Anche dopo il secondo crollo la persona ha dato segnali di vita.Probabilmente nella prima entrata i VdF non erano riusciti a liberarlo, ma sono riusciti in qualchje modo a proteggerlo.Sarà un' operazione molto lunga e complessa,perche il rischio di crollo è altissimo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it