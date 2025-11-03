Predappio Alta gli infermieri di comunità e volontari incontrano gli anziani

Forlitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Predappio sono già attivi gli infermieri di famiglia e comunità, ma è in arrivo una grande novità soprattutto per la frazione di Predappio Alta. “Nel nostro territorio - spiega il vicesindaco e assessore al Welfare Luca Lambruschi – abbiamo professionisti attenti, disponibili e veramente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Sp47 a Predappio Alta: strada riaperta al traffico - Nei giorni scorsi è stata riaperta completamente al traffico la strada provinciale 47, all’altezza di Predappio Alta, per proseguire fino a Montecolombo, ma non ancora aperta nel tratto per Rocca San ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Predappio Alta Infermieri Comunit224