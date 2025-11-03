Precipita per 10 metri mentre lavora | morto ragazzo
Nella mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, si è verificato un grave incidente sul lavoro all'interno di una cava situata in via dei Marmi a Nuvolera. Per cause ancora in fase di accertamento, un operaio di 31 anni è caduto da un costone di marmo, precipitando da un’altezza di circa dieci metri.–. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
