Precipita con l' auto in una scarpata gli amici pregano per Christian | Siamo tutti con te

Silvestro, Luana e Serena, sulla pagina Facebook ‘Nonsolointimo Foggia’, hanno rivolto un pensiero a Christian, il ragazzo coinvolto nell'incidente stradale autonomo avvenuto la sera del 1° novembre sulla strada provinciale 111 a Orsara di Puglia. Il conducente è precipitato con la sua Bmw in una. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

