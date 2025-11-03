PRAF | già stanziati ben 1,6 milioni di euro
La Giunta regionale ha approvato la delibera che stanzia 1,6 milioni di euro del PRAF 2025 (Piano Regionale Agricolo Forestale) per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e ambientale toscano, oltre che per sostenere produzioni identitarie come funghi e tartufi. Si tratta certamente di una novità significativa e, per certi versi, a lungo auspicata, che darà il via ad importanti opere e lavori di miglioramento. Nello specifico, le risorse finanzieranno, tra l'altro, lavori di miglioramento forestale e ambientale, attività di educazione alla raccolta dei prodotti del bosco ed interventi per la tutela e promozione della tartuficoltura.