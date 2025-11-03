La Giunta regionale ha approvato la delibera che stanzia 1,6 milioni di euro del PRAF 2025 (Piano Regionale Agricolo Forestale) per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e ambientale toscano, oltre che per sostenere produzioni identitarie come funghi e tartufi. Si tratta certamente di una novità significativa e, per certi versi, a lungo auspicata, che darà il via ad importanti opere e lavori di miglioramento. Nello specifico, le risorse finanzieranno, tra l’altro, lavori di miglioramento forestale e ambientale, attività di educazione alla raccolta dei prodotti del bosco ed interventi per la tutela e promozione della tartuficoltura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - PRAF: già stanziati ben 1,6 milioni di euro