Pozze e caditoie otturate in via Borgovico | non serve un nubifragio per affogare nel degrado bastano due gocce
Bastano poche ore di pioggia, nemmeno particolarmente intensa, per trasformare via Borgovico nuova in un susseguirsi di pozze d’acqua, più o meno estese. Le caditoie risultano ostruite, con conseguenti disagi per residenti e attività commerciali: lo stesso copione che si ripete a ogni. 🔗 Leggi su Quicomo.it
