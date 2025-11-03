Pozze e caditoie otturate in via Borgovico | non serve un nubifragio per affogare nel degrado bastano due gocce

Quicomo.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bastano poche ore di pioggia, nemmeno particolarmente intensa, per trasformare via Borgovico nuova in un susseguirsi di pozze d’acqua, più o meno estese. Le caditoie risultano ostruite, con conseguenti disagi per residenti e attività commerciali: lo stesso copione che si ripete a ogni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Pozze Smeraldine, morta dopo il volo Via libera alla sepoltura della donna - TRAMONTI E' stata una tragica fatalità: negli ultimi tre mesi migliaia di persone hanno percorso quel sentiero senza incontrare la minima difficoltà. Da ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Pozze Caditoie Otturate Via