Power Suit perché Regine e Principesse indossano sempre più tailleur Il messaggio segreto

Negli anni Ottanta ha rappresentato una rivoluzione silenziosa. Ora è diventato quasi un manifesto di Regine e Principesse, dietro il quale sembrano celarsi dei significati ben precisi. Stiamo parlando di uno dei simboli più potenti della moda contemporanea: il Power Suit, quel completo da donna — giacca e pantalone — che col tempo è diventato l’uniforme di chi entrava nelle stanze del potere, la corazza elegante di chi non chiedeva più spazio: lo prendeva. L’amato Giorgio Armani, con la sua visione sobria e impeccabile, è stato tra i primi a interpretare quella trasformazione. Con un taglio, una spalla strutturata e una palette neutra, ha dato alla donna la possibilità di essere autorevole senza rinunciare alla femminilità. 🔗 Leggi su Dilei.it

