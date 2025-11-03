Power Suit perché Regine e Principesse indossano sempre più tailleur Il messaggio segreto
Negli anni Ottanta ha rappresentato una rivoluzione silenziosa. Ora è diventato quasi un manifesto di Regine e Principesse, dietro il quale sembrano celarsi dei significati ben precisi. Stiamo parlando di uno dei simboli più potenti della moda contemporanea: il Power Suit, quel completo da donna — giacca e pantalone — che col tempo è diventato l’uniforme di chi entrava nelle stanze del potere, la corazza elegante di chi non chiedeva più spazio: lo prendeva. L’amato Giorgio Armani, con la sua visione sobria e impeccabile, è stato tra i primi a interpretare quella trasformazione. Con un taglio, una spalla strutturata e una palette neutra, ha dato alla donna la possibilità di essere autorevole senza rinunciare alla femminilità. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche questi approfondimenti
Power Suit Diana Gallesi: il carisma è donna. La femmiilità incontra il carattere. Scopri tutti i completi della collezione. - facebook.com Vai su Facebook
Il power suit si rilassa: adesso regine e principesse lo vogliono così, il tailleur - fit o a sigaretta, le reali sembrano prediligere la gamba larga abbinata a giacche abbondanti, mono o doppiopetto. Riporta vanityfair.it
Che cos’è il power suit che piace a Letizia di Spagna: la svolta nel look della regina - La regina Letizia di Spagna ha partecipato a un evento per la Giornata mondiale delle malattie rare e ha dato un tocco maschile al suo look. Scrive fanpage.it
Power suit: il look da ufficio non è mai stato così cool - Ispirato al look da lavoro maschile, ne rivede la silhouette per renderlo femminile. Secondo amica.it