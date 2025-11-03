Povertà e minori | le famiglie monoreddito spesso spia del disagio Il dato di Latina

Quasi 1,3 milioni di minori e 734mila famiglie in Italia, nel 2024, vivevano in condizioni di povertà assoluta. Lo rivelano i più recenti dati diffusi dall'Istat. Un valore che è pari al 13,8% dei residenti al di sotto dei 18 anni, stabile rispetto alla rilevazione dell'anno precedente ma al più. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

