Postino investito dalla sua stessa auto | trasportato a Careggi in codice rosso
È a quanto pare stato travolto dalla sua stessa auto il postino che nella mattinata del 3 novembre è stato soccorso in codice rosso e trasportato in elisoccorso a Careggi. Lo rende noto in una nota il Comune di Montemurlo, specificando come l'episodio sia accaduto intorno alle ore 13 in piazza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ancora una morte sul lavoro: autista 67enne investito al porto di Ravenna, era impegnato in operazioni di carico e scarico >> https://buff.ly/SLyKnnv - facebook.com Vai su Facebook
Postino investito dalla sua auto, portato a Careggi con l’elisoccorso - Sembra infatti che il portalettere fosse sceso dalla vettura per consegnare della posta quando il mezzo si è messo in movimento. Secondo msn.com