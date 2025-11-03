Montemurlo (Prato), 3 novembre 2025 – Grave incidente a Montemurlo, nella zona della Rocca. Pochi minuti prima delle 13 un postino di 46 anni è rimasto gravemente ferito, investito dalla sua stessa auto. Sembra infatti che il portalettere fosse sceso dalla vettura per consegnare della posta quando il mezzo si è messo in movimento. L’uomo è stato investito riportando un trauma facciale cranico; è stato soccorso con l’elicottero regionale Pegaso che lo ha trasportato a Careggi in codice rosso. Oltre al 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Postino investito dalla sua auto, portato a Careggi con l’elisoccorso