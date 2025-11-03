Posticipo Serie A Sassuolo-Genoa 1-2
20.27 Colpo Genoa che conquista il primo successo vincendo 2-1 in casa del Sassuolo Ottimo avvio del Genoa che spinge e al 18' passa con un gran sinistro da oltre 20 metri di Malinovskyi che non segnava da un anno e mezzo. Fioccano le occasione, da una parte e dall'altra. Nella ripresa arriva subito l'1-1 di Berardi con un tiro al volo sugli sviluppi di un corner battuto da Laurienté (47'). Sassuolo più pimpante, ma il rossoblù Colombo sfiora la traversa. Nel finale, chance per Vasquez e Messias, prima del gol decisivo di Ostigard (93'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche questi approfondimenti
?Tutto pronto per la sesta giornata del campionato nazionale di serie A1, che l'Iren Genova Quinto disputerà in posticipo domani sera: fischio d'inizio alle 21 alla "Marco Paganuzzi" delle Piscine di Albaro, con i biancorossi che si ritroveranno faccia a faccia - facebook.com Vai su Facebook
Corsera - Posticipo #SerieA alle 20, colloqui tra #Simonelli e #DAZN. Possibile un test in questa stagione - X Vai su X
Sassuolo-Genoa: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I neroverdi di Fabio Grosso ospitano nel posticipo della decima giornata il Grifone, affidatosi al duo Criscito- Si legge su tuttosport.com
Sassuolo – Genoa Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Genoa in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, lunedì 3 Novembre ore 18:30. Secondo stadiosport.it
Sassuolo-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Il Sassuolo ospita il Genoa nel posticipo della decima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla sfida. Riporta goal.com