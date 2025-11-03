Posticipo Serie A Sassuolo-Genoa 1-2

Servizitelevideo.rai.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

20.27 Colpo Genoa che conquista il primo successo vincendo 2-1 in casa del Sassuolo Ottimo avvio del Genoa che spinge e al 18' passa con un gran sinistro da oltre 20 metri di Malinovskyi che non segnava da un anno e mezzo. Fioccano le occasione, da una parte e dall'altra. Nella ripresa arriva subito l'1-1 di Berardi con un tiro al volo sugli sviluppi di un corner battuto da Laurienté (47'). Sassuolo più pimpante, ma il rossoblù Colombo sfiora la traversa. Nel finale, chance per Vasquez e Messias, prima del gol decisivo di Ostigard (93'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Sassuolo-Genoa: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I neroverdi di Fabio Grosso ospitano nel posticipo della decima giornata il Grifone, affidatosi al duo Criscito- Si legge su tuttosport.com

posticipo serie sassuolo genoaSassuoloGenoa Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Genoa in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, lunedì 3 Novembre ore 18:30. Secondo stadiosport.it

posticipo serie sassuolo genoaSassuolo-Genoa dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Il Sassuolo ospita il Genoa nel posticipo della decima giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla sfida. Riporta goal.com

Cerca Video su questo argomento: Posticipo Serie Sassuolo Genoa