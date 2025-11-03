Posticipo Serie A Sassuolo-Genoa 1-2

20.27 Colpo Genoa che conquista il primo successo vincendo 2-1 in casa del Sassuolo Ottimo avvio del Genoa che spinge e al 18' passa con un gran sinistro da oltre 20 metri di Malinovskyi che non segnava da un anno e mezzo. Fioccano le occasione, da una parte e dall'altra. Nella ripresa arriva subito l'1-1 di Berardi con un tiro al volo sugli sviluppi di un corner battuto da Laurienté (47'). Sassuolo più pimpante, ma il rossoblù Colombo sfiora la traversa. Nel finale, chance per Vasquez e Messias, prima del gol decisivo di Ostigard (93'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it