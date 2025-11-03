Posticipo Serie A Lazio-Cagliari 2-0

22.43 Prosegue la risalita in classifica della Lazio che nel 'monday night' dell'Olimpico batte 2-0 il Cagliari. Nel 1° tempo bene il Cagliari in avvio (Folorunsho) e in chiusura (ancora Folorunsho e Luperto,fermato da Provedel) in mezzo biancocelesti pericolosi con Basic,Zaccagni e Marusic (vola Caprile) Nella ripresa ritmi sempre piuttosto compassati,fino all'invenzione di Isaksen che riceve palla e poi con un sinistro a giro fa 1-0 (65'). Nel finale errore dei sardi che regalano palla a Zaccagni per il 2-0 (91'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

