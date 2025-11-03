Post ringraziamento io leggo perché | un evento di condivisione dedicato alla lettura

3 nov 2025

Anche quest’anno il Centro Diaconale “La Noce” – Istituto Valdese partecipa al progetto Io leggo perché e, per l’occasione, sabato 8 novembre la libreria Dudi, in collaborazione con il Centro Diaconale La Noce – Istituto Valdese, organizzerà un evento di condivisione dedicato alla lettura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

