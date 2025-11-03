Post covid Benevento tra le province più in crescita Ferraro FdI | Ora politiche per colmare divario

Tempo di lettura: 2 minuti "I dati diffusi dalla Cgia di Mestre confermano una realtà che tutti noi, nel Sannio, percepiamo ogni giorno: il nostro territorio ha dimostrato una straordinaria capacità di resilienza. Con un +9,4% di crescita del Pil dal 2019 al 2025, Benevento si colloca ai vertici nazionali, superando nettamente la media italiana e campana. È il segno di una comunità che lavora, che non si arrende e che sa trasformare le difficoltà in opportunità". Lo afferma Mario Ferraro, candidato del partito di Giorgia Meloni alle elezioni Regionali in Campania. "Tuttavia, non possiamo ignorare l'altra faccia della medaglia: il reddito pro capite resta tra i più bassi d'Italia.

