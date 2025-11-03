Portafogli ben diversificati La strategia giusta con i megatrend

Quotidiano.net | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

COME DEVE COMPORTARSI un investitore di fronte a un futuro che cambia sotto l’effetto di forze globali di cui non conosciamo ancora l’esito? L’intelligenza artificiale, la transizione energetica, la demografia e la geopolitica stanno riscrivendo le regole dell’economia. Ma nessuno può dire se questi megatrend (così li chiamano solitamente gli addetti ai lavori), porteranno prosperità o nuove turbolenze. Da questa incertezza parte il ragionamento di Joseph H. Davis, capo economista della società statunitense di gestione del risparmio Vanguard, la seconda al mondo per patrimonio alle spalle di BlackRock. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

portafogli ben diversificati la strategia giusta con i megatrend

© Quotidiano.net - "Portafogli ben diversificati. La strategia giusta con i megatrend"

Approfondisci con queste news

portafogli ben diversificati strategia"Portafogli ben diversificati. La strategia giusta con i megatrend" - COME DEVE COMPORTARSI un investitore di fronte a un futuro che cambia sotto l’effetto di forze globali di cui non conosciamo ancora l’esito? Segnala msn.com

portafogli ben diversificati strategiaEtf, ecco come per capire se avete il giusto mix in portafoglio tra passivi, tematici e attivi - Tra replicanti passivi, comparti attivi e tematici l’offerta di prodotti quotati è sempre più vasta e complessa. Da milanofinanza.it

portafogli ben diversificati strategiaCome generare alpha nel lungo periodo puntando sulla cultura aziendale - Una gestione attiva, concentrata e globale, fondata su due pilastri: analisi dei vantaggi competitivi e della solidità della cultura aziendale. Scrive focusrisparmio.com

Cerca Video su questo argomento: Portafogli Ben Diversificati Strategia