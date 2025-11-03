Portafogli ben diversificati La strategia giusta con i megatrend

COME DEVE COMPORTARSI un investitore di fronte a un futuro che cambia sotto l’effetto di forze globali di cui non conosciamo ancora l’esito? L’intelligenza artificiale, la transizione energetica, la demografia e la geopolitica stanno riscrivendo le regole dell’economia. Ma nessuno può dire se questi megatrend (così li chiamano solitamente gli addetti ai lavori), porteranno prosperità o nuove turbolenze. Da questa incertezza parte il ragionamento di Joseph H. Davis, capo economista della società statunitense di gestione del risparmio Vanguard, la seconda al mondo per patrimonio alle spalle di BlackRock. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Portafogli ben diversificati. La strategia giusta con i megatrend"

Approfondisci con queste news

Le previsioni di J.P. Morgan per il 2026 evidenziano mercati resilienti e opportunità legate a tecnologia, Intelligenza Artificiale e investimenti alternativi per portafogli diversificati. - facebook.com Vai su Facebook

"Portafogli ben diversificati. La strategia giusta con i megatrend" - COME DEVE COMPORTARSI un investitore di fronte a un futuro che cambia sotto l’effetto di forze globali di cui non conosciamo ancora l’esito? Segnala msn.com

Etf, ecco come per capire se avete il giusto mix in portafoglio tra passivi, tematici e attivi - Tra replicanti passivi, comparti attivi e tematici l’offerta di prodotti quotati è sempre più vasta e complessa. Da milanofinanza.it

Come generare alpha nel lungo periodo puntando sulla cultura aziendale - Una gestione attiva, concentrata e globale, fondata su due pilastri: analisi dei vantaggi competitivi e della solidità della cultura aziendale. Scrive focusrisparmio.com