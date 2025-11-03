Pooh 60 anni in tour | Abbiamo cambiato idea nel 2026 quattordici palasport doppie serate e un anno di celebrazioni

Il ritorno dei Pooh sui grandi palchi ha un sapore speciale: è la festa dei sessant’anni. Un traguardo che non si festeggia con una data simbolica e via, ma con un percorso vero, cucito addosso alla loro storia e ai ricordi di chi li segue da una vita. Il titolo dice tutto, “POOH 60 – . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Pooh, 60 anni in tour: «Abbiamo cambiato idea», nel 2026 quattordici palasport, doppie serate e un anno di celebrazioni

Argomenti simili trattati di recente

60 ANNI DI POOH! La storica band italiana si prepara a festeggiare sei decenni di musica con un tour di 14 date in tutta Italia. Scopri tutte le città coinvolte e come vivere da vicino questo straordinario viaggio nella musica italiana. #Pooh60 #LaNostraStori - facebook.com Vai su Facebook

Il logo dei #Pooh nei primi anni ha avuto tante trasformazioni, un po’ come la formazione stessa. Dal 1978 il logo definitivo è apparso in colori e materiali differenti: dal plexiglas, al legno, all’acciaiola, all’oro e ora ai diamanti, per festeggiare i nostri 60 anni insi - X Vai su X

Pooh, tour dei 60 anni tra musica e memoria collettiva - Sessant'anni di musica, amicizia e successi con oltre 100 milioni di dischi venduti e una vittoria al festival di Sanremo. ansa.it scrive

Pooh, nuova reunion: in tour nel 2026 per i 60 anni di carriera - La reunion, stavolta, coinciderà con il sessantennale di carriera della band, che Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli celebreranno ... Si legge su rockol.it

I POOH concerti in 6+1 città per festeggiare i 60 anni di musica [Info e Biglietti] - i POOH sono pronti a tornare per quello che sarà un attesissimo anno di festeggiamenti e sorprese per il traguardo da record del loro sessantennale ... Riporta newsic.it