Pony legato a un'auto e trascinato in strada | è morto ma per il giudice il fatto non sussiste

Ad Acate, in provincia di Ragusa, nel 2022 un pony fu trascinato per centinaia di metri da un’auto, morendo tra atroci sofferenze. L’uomo imputato nel processo è stato assolto “perché il fatto non sussiste”. Oggi gli attivisti del Progetto Vegan denunciano l’esito come un fallimento della giustizia e chiedono nuove indagini e l’applicazione delle leggi a tutela degli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

