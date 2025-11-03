Pony legato a un'auto e trascinato in strada | è morto ma per il giudice il fatto non sussiste

Fanpage.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad Acate, in provincia di Ragusa, nel 2022 un pony fu trascinato per centinaia di metri da un’auto, morendo tra atroci sofferenze. L’uomo imputato nel processo è stato assolto “perché il fatto non sussiste”. Oggi gli attivisti del Progetto Vegan denunciano l’esito come un fallimento della giustizia e chiedono nuove indagini e l’applicazione delle leggi a tutela degli animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

