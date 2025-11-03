Pontedera arrestato per spaccio e resistenza | sotto sequestro oltre un chilo di sostanze stupefacenti

Pontedera (Pisa), 3 novembre 2025 – Oltre un chilo di diversi tipi di droga posto sotto sequestro e una persona arrestata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: è questo l’esito dell’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile avvenuto a Pontedera intorno alle 21:30 di mercoledì 29 ottobre. Nella serata, una pattuglia che transitava in viale America ha notato un’ automobile sospetta con a bordo due persone e si è fermata per effettuare un controllo. Uno degli occupanti ha tuttavia opposto resistenza, chiudendo con forza lo sportello dell’auto per ostacolare l’azione dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pontedera, arrestato per spaccio e resistenza: sotto sequestro oltre un chilo di sostanze stupefacenti

Argomenti simili trattati di recente

PONTEDERA, CERIMONIA IN MEMORIA DI GIOVANNI GRONCHI Nella mattinata di domenica 2 novembre, giornata di commemorazione dei defunti, il Comune di Pontedera ricorderà Giovanni Gronchi con un omaggio alla sua tomba, presso il Cimitero della Vai su Facebook

Con la droga già divisa in dosi nell'auto e in casa: in carcere - I carabinieri del radiomobile di Pontedera, hanno arrestato un 49enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Segnala msn.com

Auto non si ferma all’alt. Arrestato uomo in fuga - PONSACCO Il conducente di un’auto non si è fermato al posto di blocco dei carabinieri. Come scrive msn.com

Spaccio e resistenza, arrestato un ragazzo a Corropoli - Ha spintonato gli agenti e provato a disfarsi della droga lanciandola dal balcone. rainews.it scrive