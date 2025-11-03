Pontedera arrestato per spaccio e resistenza | sotto sequestro oltre un chilo di sostanze stupefacenti

Pontedera (Pisa), 3 novembre 2025 – Oltre un chilo di diversi tipi di droga posto sotto sequestro e una  persona arrestata  per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale: è questo l’esito dell’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile avvenuto a Pontedera  intorno alle 21:30 di mercoledì 29 ottobre.  Nella serata, una pattuglia che transitava in viale America ha notato un’ automobile sospetta con a bordo due persone e si è fermata per effettuare un controllo. Uno degli occupanti ha tuttavia  opposto resistenza, chiudendo con forza lo sportello dell’auto per ostacolare l’azione dei carabinieri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

