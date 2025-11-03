Pontecagnano Faiano Teatro Mascheranova | Mosca Cieca

L’8 e il 9 novembre “Mosca Cieca”. Inizia la stagione teatrale “Catalisi” 202526 del Teatro Mascheranova con Mosca Cieca in scena il prossimo fine settimana, 8 e 9 Novembre. Per la regia di Athos Mion, in scena ci saranno le attrici Diana Bettoja, Miriam Moschella e Silvia Guerrieri, gruppo di artistie diplomatie nelle Accademie di Milano, che inizia a lavorare insieme per la messa in scena del testo di Silvia Guerrieri, già vincitore del Premio nazionale di drammaturgia Omissis nel 2023 e finalista della XIII edizione del Premio Inedito Colline di Torino. Mosca cieca prende spunto da un fatto di cronaca: a Mosca nel 2018 le sorelle Khachaturyan dopo aver subito anni di abusi sessuali e psicologici uccidono il padre. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Pontecagnano Faiano, Teatro Mascheranova: “Mosca Cieca”

Leggi anche questi approfondimenti

AgendaPolitica.it. . Ernesto Sica (Fratelli d'Italia) in giro nel mercato di Pontecagnano Faiano. Una giornata particolare per il candidato al Consiglio Regionale che ha voluto abbracciare a salutare tanti suoi concittadini. #regionali2025 #elezioniregionali2025 # - facebook.com Vai su Facebook

Pontecagnano, Anna Borsa uccisa a colpi di pistola: preso l'ex fidanzato - Brutale femminicidio questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Scrive quotidiano.net

Pontecagnano, incendiata l'area giochi: ingenti danni - “Ieri sera si è verificato un fatto a dir poco increscioso nella nostra città; un atto vile e gravissimo, che ha distrutto uno spazio ... Riporta ilmattino.it

Pontecagnano Faiano, suicida sui binari a 61 anni: la figlia era stata arrestata per infanticidio - , 61enne residente a Pontecagnano Faiano, verso le 6 si è lanciata sui binari mentre stava sopraggiungendo un treno che l’ha ... Riporta ilmattino.it