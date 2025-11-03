Ponte sullo Stretto Salvini non si ferma | Andremo avanti è un segnale di speranza per il Paese

Ildifforme.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Siamo convinti di poter dare risposte perché ci abbiamo lavorato 3 anni, giorno e notte, con il meglio dell'ingegneria, dei tecnici, dei docenti italiani e mondiali per dare all'Italia questo ponte che merita", ha spiegato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ponte sullo stretto salvini non si ferma andremo avanti 232 un segnale di speranza per il paese

© Ildifforme.it - Ponte sullo Stretto, Salvini non si ferma: “Andremo avanti, è un segnale di speranza per il Paese”

