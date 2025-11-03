Ponte sullo Stretto Salvini non si ferma | Andremo avanti è un segnale di speranza per il Paese
"Siamo convinti di poter dare risposte perché ci abbiamo lavorato 3 anni, giorno e notte, con il meglio dell'ingegneria, dei tecnici, dei docenti italiani e mondiali per dare all'Italia questo ponte che merita", ha spiegato il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Fatto Quotidiano. . “Quando la voleva fare Berlusconi (il ponte sullo Stretto ndr.), quest’opera costava 4 miliardi, quindi il costo è più che triplicato. C’è una normativa europea che dice che c’è un problema quando lo sforamento supera il 50%". Così Marco Tr - facebook.com Vai su Facebook
La Corte dei Conti ferma il Ponte sullo Stretto: e ora? I dubbi sul progetto Salvini - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Lo riporta la7.it
Il no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto: le dichiarazioni di Giorgia Meloni e Matteo Salvini - Il no della Corte dei Conti al Ponte sullo Stretto di Messina mette in bilico l’opera e accende le posizioni di governo: ecco cosa succede ora. Riporta notizie.it
Caos Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti ferma il progetto, Meloni e Salvini non mollano - Si accende lo scontro istituzionale attorno al Ponte sullo Stretto di Messina, dopo la decisione della Corte dei Conti di negare il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull’opera. Riporta automoto.it