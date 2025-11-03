Ponte sullo Stretto di Messina Tajani | Le scelte politiche spettano all' esecutivo non ai magistrati

«C'è una parte della magistratura, sia essa contabile, civile o penale, che tenta di scavalcare il confine che delimita il ruolo dei poteri. La democrazia si basa sulla separazione tra potere giudiziario, potere legislativo e potere esecutivo, a volte c'è chi tra i magistrati pensa di fare il politico, il legislatore, e prende decisioni che non competono alla magistratura. Noi non vogliamo governare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

C'è un altro atto sub iudice da parte della Corte dei Conti riguardo al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, che riguarda il decreto approvativo del Ministero dei Trasporti del terzo atto ...

La Corte dei Conti nega il visto di legittimità al Ponte sullo Stretto, sollevando dubbi su costi, ambiente e procedure.

