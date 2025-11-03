Ponte sullo Stretto di Messina Tajani | Le scelte politiche spettano all' esecutivo non ai magistrati
«C'è una parte della magistratura, sia essa contabile, civile o penale, che tenta di scavalcare il confine che delimita il ruolo dei poteri. La democrazia si basa sulla separazione tra potere giudiziario, potere legislativo e potere esecutivo, a volte c'è chi tra i magistrati pensa di fare il politico, il legislatore, e prende decisioni che non competono alla magistratura. Noi non vogliamo governare. 🔗 Leggi su Feedpress.me
