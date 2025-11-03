Ponte Messina | Salvini ' conto di partire da inizio anno'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Il ponte non è solo un'infrastruttura che serve, è un segnale di speranza, di fiducia, soprattutto per i tanti giovani italiani che si diplomano, si laureano e poi devono andare all'estero a fare ponti, dighe, centrali nucleari. Ci sono più di 440 centrali nucleari operative al mondo, 58 nella vicina Francia. Cosa facciamo? Blocchiamo l'Italia mentre il mondo va avanti?". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a Cinque Minuti su Rai1. "Quindi stanno arrivando altre migliaia di richieste di lavoro per operai, da parte di imprenditori, di ingegneri, di architetti. Conto che la Corte dei Conti possa accogliere le nostre riflessioni e quindi da inizio anno partire con un grande progetto che darebbe lavoro, lustro, dignità e speranza all'Italia e in tutto il mondo". 🔗 Leggi su Iltempo.it
