Ponte Messina | Salvini ' aspettiamo motivi Corte Conti sono assolutamente ottimista'
Roma, 3 nov. (Adnkronos) - "Dopo un secolo cercare di unire la Sicilia, l'Italia e il resto d'Europa con un ponte che fa risparmiare tempo, denaro, soldi. Invece di metterci ore col motore acceso d'estate, ci metti un quarto d'ora. Invece di pagare 40 euro ne paghi meno di 10. Invece di inquinare, ci passi in treno. Spero che tutto il sistema paese sia d'accordo sul fatto che bisogna andare avanti, non fermarsi e quindi aspettiamo i motivi per cui la Corte dei Conti ha chiesto ulteriori informazioni". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini a Cinque Minuti su Rai1. "Siamo convinti di poterli dare perché abbiamo lavorato tre anni giorni e notte con il meglio dell'ingegneria dei tecnici e dei docenti italiani e mondiali per dare all'Italia un ponte che merita e quindi sono assolutamente ottimista e fiducioso". 🔗 Leggi su Iltempo.it
