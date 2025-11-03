Ponte Ciucci difende il piano economico | Copre tutti i costi di gestione e manutenzione

“Non c’è alcun project financing, ma un Piano Economico Finanziario con risorse pubbliche (13,5 miliardi) a fondo perduto che non devono essere rimborsate”. Così l’Amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci commenta alcune interpretazioni che sollevano dubbi sulla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

