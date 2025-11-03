"Oltre 24 chilometri in più, la maggior parte da percorrere sulla statale Romea. Alla fine della giornata sono 48 i chilometri in più che siamo costretti a fare, rispetto a 12. Questo il tratto prima che iniziasse il cantiere per fare i lavori sul ponte ", a raccontare l’odissera quotidiana è Federica Veronesi, risiede a Bosco Mesola. Ha uno stabilimento balneare a lido di Volano. C’è un prima e un dopo per gli abitanti di Codigoro e Comacchio, separati dal cantiere per ricostruire il ponte sul Po di Volano, 80 metri che collegano le due cittadine. Forti le proteste. Degli operatori balneari. Le auto torneranno a passare solo a giugno nel pieno della stagione estiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ponte chiuso, un'odissea". Disagi per alunni e operai