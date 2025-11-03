Pomodori gialli svelato il segreto che li rende unici e diversi dai rossi
Un recente studio ha identificato le basi genetiche del colore dei pomodori: è sufficiente una singola mutazione nel gene YFT3 per cambiare il livello di carotenoidi e portare alla colorazione gialla dei frutti maturi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
