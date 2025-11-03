Polpette con la cicoria dovete provarle | una tira l’altra
Se siete alla ricerca di un nuovo piatto sfizioso, non potete non provare queste polpette con la cicoria: un piccolo capolavoro a portata di mano A chi non piacciono le polpette? Si tratta di una preparazione facile, divertente, gustosissima che richiama la tradizione e con la quale ci si può sbizzarrire in tutte le varianti. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#menudelgiorno #GO2025 Gnocchi de susine Gnocchi di patate al ragù Pasticcio al ragù Strucolo in "straza" Arrosto di lonza Polpette al sugo Polpette di manzo Finocchi lessi Cicoria lessa Bieta costa lessa - facebook.com Vai su Facebook