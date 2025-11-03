Poliziotto morto in un incidente la figlia | Papà servitore dello Stato
"Papà ha sempre detto di sé 'sono fiero di essere un servitore dello Stato', lo amava fare. Per lui la polizia è stata un riscatto personale. Era fiero di essere entrato lì e per questo era così dedito al lavoro".Così la figlia di Aniello Scarpati, l’agente di polizia morto nell’incidente di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Quando ho aperto quel sacco nero per vederlo un’ultima volta, aveva la divisa. È nato poliziotto ed è morto da poliziotto. Ecco chi era mio padre». Una tragedia, Daniel. «Non piango. Mi chiedono: come fai? Perché non ho rimpianti. Io papà me lo sono vissuto. - facebook.com Vai su Facebook
