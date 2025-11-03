Poliziotto morto domani interrogatorio di garanzia dell’arrestato
Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà domani mattina alle 9.30 l’interrogatorio di garanzia di Tommaso Severino, l’uomo di 28 anni in carcere da sabato (difeso dagli avvocati Domenico Dello Iacono e Valentina Alfieri) perché accusato di omicidio stradale aggravato dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti e omissione di soccorso nell’ambito delle indagini sull’incidente stradale avvenuto a Torre del Greco a causa del quale ha perso la vita l’agente di polizia Aniello Scarpati mentre è rimasto gravemente ferito l’altro poliziotto Ciro Cozzolino tuttora ricoverato in prognosi riservata all’ospedale del mare a causa delle ferite riportate. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
