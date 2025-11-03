Poliziotto morto appello a donazione sangue per l’agente ferito
Tempo di lettura: 2 minuti “Ciro ha bisogno di noi”. Ciro Cozzolino è l’agente di polizia rimasto gravemente ferito nell’incidente avvenuto sabato primo novembre a Torre del Greco nel quale ha perso la vita il collega Aniello Scarpati, 47 anni. L’appello, giunto attraverso una nota, è del presidente regionale dell’associazione donatori volontari Polizia di Stato della Campania, Tommaso Delli Paoli, che così lancia un appello urgente per la donazione di sangue. “Oggi – si legge nella nota – ci troviamo di fronte a una sfida che tocca profondamente le nostre vite e i nostri cuori. II nostro valoroso collega, Ciro Cozzolino, è attualmente ricoverato in rianimazione presso l’ospedale del Mare, dopo un tragico incidente avvenuto mentre era di volante per il controllo del territorio con dedizione e coraggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
Le ultime commoventi parole della figlia al papà poliziotto morto - facebook.com Vai su Facebook
#aniello scarpati, la figlia del poliziotto morto sui social: «Ciao infinito amore». Conducente Suv a breve interrogato - X Vai su X
Poliziotto morto: appello a donazione sangue per agente ferito - Ciro Cozzolino è l'agente di polizia rimasto gravemente ferito nell'incidente ... Si legge su notizie.tiscali.it
Poliziotto ucciso a Torre del Greco, appello per il collega in ospedale: «Ciro ha bisogno di sangue A Negativo» - Polizia di Stato, l'appello per raccogliere con urgenza sangue da destinare a Ciro Cozzolino, il poliziotto rimasto gravemente ... msn.com scrive
Poliziotto ucciso a Torre Del Greco, lacrime e dolore per Aniello. La figlia: «Ciao papà, sarai sempre il mio fiore» - Nel cuore della città, dove ogni volto oggi sembra più spento, il nome di Aniello Scarpati riecheggia tra le voci rotte ... Segnala ilmattino.it