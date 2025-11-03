Poliziotto investito e ucciso a Torre del Greco a breve interrogatorio per il pirata della strada
Si terrà con ogni probabilità oggi, in carcere, l’interrogatorio di garanzia per Tommaso Severino, 28 anni, residente a Ercolano, arrestato con le accuse di omicidio stradale aggravato dall’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e di omissione di soccorso. Era lui alla guida dell’auto che ha ucciso Aniello Scarpati. Poliziotto investito e ucciso a Torre del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
