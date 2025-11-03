Poliziotto investito e ucciso a Torre del Greco a breve interrogatorio per il pirata della strada

Teleclubitalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà con ogni probabilità oggi, in carcere, l’interrogatorio di garanzia per Tommaso Severino, 28 anni, residente a Ercolano, arrestato con le accuse di omicidio stradale aggravato dall’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope e di omissione di soccorso. Era lui alla guida dell’auto che ha ucciso Aniello Scarpati. Poliziotto investito e ucciso a Torre del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

poliziotto investito e ucciso a torre del greco a breve interrogatorio per il pirata della strada

© Teleclubitalia.it - Poliziotto investito e ucciso a Torre del Greco, a breve interrogatorio per il pirata della strada

Altri contenuti sullo stesso argomento

Torre del Greco, drogato alla guida uccide un poliziotto: poi in fuga col suv - Sapeva di avere le ore contate, sapeva di essere già stato identificato dalle forze dell’ordine perché precedentemente fermato per un tamponamento, sapeva di aver ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Poliziotto Investito Ucciso Torre