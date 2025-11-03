Polizia due arresti negli ultimi giorni
Arezzo, 3 novembre 2025 – Due arresti negli ultimi giorni da parte della Polizia di Stat o. Eseguito anche un ordine di carcerazione. Negli ultimi due giorni, oltre all’ordinaria attività di controllo del centro città da parte delle Volanti della Questura, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di due stranieri nei cui confronti, per entrambi, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il carcere all’esito del giudizio per direttissima. Nel primo caso, l’attività che ha portato all’arresto è partita da una segnalazione proveniente dall’app “Youpol”, ovvero un'applicazione della Polizia di Stato che permette di segnalare reati come bullismo, spaccio e violenza domestica, in modo semplice e veloce, anche in forma anonima. 🔗 Leggi su Lanazione.it
