Politica Elezioni Regionali Campania Popolare | Siamo l’unica alternativa al Sistema Campania

Puntomagazine.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contro il “Sistema Campania” di clientele e dinastie politiche, Campania Popolare si presenta come l’unica alternativa senza padrini né padroni, per difendere l’acqua pubblica e i beni comuni.. Il PD ha creato un campo larghissimo per far sentire a proprio agio tutti i protagonisti delle tantissime clientele costruite nel corso degli anni. Le otto liste a sostegno di Roberto Fico, manovrato come una marionetta dal burattinaio De Luca, sono piene dei cognomi dei politicanti locali che negli ultimi decenni hanno devastato la nostra regione: leggiamo Cesaro, Mastella, Casillo, Sommese. Sono i figli e le figlie dei più noti padri, che non potendosi candidare per vari motivi hanno deciso di piazzare lì la propria prole. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

politica elezioni regionali campaniaMedici e politica, incontro con i candidati alle elezioni Regionali alla sede dell'Ordine - Dalle aggressioni al personale sanitario alla fuga dei giovani medici dalla Campania, passando per l’uscita dal piano di rientro, fino all’esigenza di implementare le ... Scrive ilmattino.it

politica elezioni regionali campaniaSondaggio elezioni regionali Campania: Fico 14 punti davanti a Cirielli, male i 5 Stelle - Il Pd stabile, mentre De Luca ed i renziani sarebbero decisivi per il governo della Regione. Lo riporta fanpage.it

Sondaggi politici, chi vincerà le elezioni regionali? Le intenzioni di voto in Campania, Puglia e Veneto | DETTAGLI - Presentate le liste, adesso è tempo di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del prossimo 23 e 24 novembre in Campania, Veneto e Puglia dove si prospettano delle sfide avvincenti tra c ... Si legge su strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Politica Elezioni Regionali Campania