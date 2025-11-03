Politica Elezioni Regionali Campania Popolare | Siamo l’unica alternativa al Sistema Campania
Contro il “Sistema Campania” di clientele e dinastie politiche, Campania Popolare si presenta come l’unica alternativa senza padrini né padroni, per difendere l’acqua pubblica e i beni comuni.. Il PD ha creato un campo larghissimo per far sentire a proprio agio tutti i protagonisti delle tantissime clientele costruite nel corso degli anni. Le otto liste a sostegno di Roberto Fico, manovrato come una marionetta dal burattinaio De Luca, sono piene dei cognomi dei politicanti locali che negli ultimi decenni hanno devastato la nostra regione: leggiamo Cesaro, Mastella, Casillo, Sommese. Sono i figli e le figlie dei più noti padri, che non potendosi candidare per vari motivi hanno deciso di piazzare lì la propria prole. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
