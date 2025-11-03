Politano svela | Napoli Inter? Siamo stati bravi sotto questo aspetto

di Lorenzo Vezzaro Politano torna a parlare di Napoli Inter, sfida che ha fatto discutere per gli episodi arbitrali e per l’improvvisa rinascita dei partenopei. Durante la conferenza stampa precedente alla sfida di Champions League con l’Eintracht Francoforte, l’ex Inter Matteo Politano ha parlato così: DICHIARAZIONI – « Domani dobbiamo assolutamente vincere. I tre punti sono fondamentali. Il mio modo di sacrificarmi? Do sempre il massimo, a volte ci riesco e a volte meno specie quando si gioca ogni tre giorni. Come si supera la sconfitta contro l’Eindhoven? Serve portarsi dentro quello che è successo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Politano svela: «Napoli Inter? Siamo stati bravi sotto questo aspetto»

