Politano ripensa alla vittoria sull’Inter | Abbiamo reagito bene ma dobbiamo portarci dentro lo shock del KO col PSV

Internews24.com | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, alla vigilia del match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ripensa alla vittoria sull’Inter. È Matteo Politano il giocatore scelto dal Napoli per presentare la sfida europea contro l’Eintracht Francoforte. L’attaccante, intervenuto in conferenza stampa al fianco dell’allenatore Antonio Conte, è tornato sulla pesante sconfitta subita a Eindhoven contro il PSV. Secondo Politano, quella “bella batosta” non va cancellata, ma deve essere portata dentro come monito. Ha spiegato che in Champions League è obbligatorio “andare forte”, altrimenti si rischiano brutte figure. 🔗 Leggi su Internews24.com

politano ripensa alla vittoria sull8217inter abbiamo reagito bene ma dobbiamo portarci dentro lo shock del ko col psv

© Internews24.com - Politano ripensa alla vittoria sull’Inter: «Abbiamo reagito bene, ma dobbiamo portarci dentro lo shock del KO col PSV»

Argomenti simili trattati di recente

Napoli, ufficiale il rinnovo di Politano: firma fino al 2028 - 2, per il Napoli è tempo di annunci (come anticipato nella serata di lunedì 22 settembre). Segnala gianlucadimarzio.com

Politano-Napoli, c’è il rinnovo. Conte blinda il suo jolly: i dettagli del contratto - 2 contro il Pisa, il Napoli non si ferma e guarda già al futuro: Matteo Politano ha rinnovato il contratto con il club azzurro fino al 2028. Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Politano Ripensa Vittoria Sull8217inter