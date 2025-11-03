Politano ripensa alla vittoria sull’Inter | Abbiamo reagito bene ma dobbiamo portarci dentro lo shock del KO col PSV
Inter News 24 L’attaccante del Napoli, Matteo Politano, alla vigilia del match di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, ripensa alla vittoria sull’Inter. È Matteo Politano il giocatore scelto dal Napoli per presentare la sfida europea contro l’Eintracht Francoforte. L’attaccante, intervenuto in conferenza stampa al fianco dell’allenatore Antonio Conte, è tornato sulla pesante sconfitta subita a Eindhoven contro il PSV. Secondo Politano, quella “bella batosta” non va cancellata, ma deve essere portata dentro come monito. Ha spiegato che in Champions League è obbligatorio “andare forte”, altrimenti si rischiano brutte figure. 🔗 Leggi su Internews24.com
Poi Conte ha sbagliato qualche rotazione e il Napoli si è incartato a Torino e Eindhoven Infortunio KDB Conte deve ripensare tutto per la terza volta Lobo è sempre out Hoijlund rientra,ma non è ancora lui Lucca non convince Politano è scarico dopo problema - X Vai su X
