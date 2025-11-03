Politano | Pochi gol? Mi metto a disposizione del mister poi spunta la dichiarazione bellissima verso il Napoli!

Matteo Politano prende la parola alla vigilia della sfida tra il suo Napoli e l’ Eintracht Francoforte, match valido per la quarta giornata della League Phase della UEFA Champions League. Gli azzurri vogliono lasciarsi alle spalle la tremenda batosta rimediata a Eindhoven e vogliono portare a casa fieno da mettere in cascina per quanto riguarda il discorso qualificazione. Verso Napoli – Eintracht: le parole di Matteo Politano alla vigilia. Di seguito, quanto dichiarato dall’esterno azzurro in conferenza stampa: “Serve sempre portarsi dentro la batosta di Eindhoven. Bisogna ricordarsi ogni tanto di averla presa, soprattutto quando ci sono partite in Champions che sono importante. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Politano: “Pochi gol? Mi metto a disposizione del mister”, poi spunta la dichiarazione bellissima verso il Napoli!

Approfondisci con queste news

Finisce il primo tempo tra Lecce e Napoli: al Via del Mare poche emozioni nel corso della prima frazione di gioco. Le uniche occasioni azzurre arrivano sui piedi di Politano prima e Olivera poi: entrambi da pochi passi, però, non sono riusciti a trovare il vantag - facebook.com Vai su Facebook

Napoli-Eintracht, Politano: “Bisogna ricordare la batosta contro il PSV” - Eintracht: segui la diretta testuale della conferenza stampa di Antonio Conte e Matteo Politano ... calciomercato.it scrive

Politano: «Volevamo portare a casa i tre punti, ma quando non si può vincere l’importante è non perdere» - A Dazn nel post partita della sfida tra il Napoli e il Como hanno parlato Matteo Politano e Vanja Milinkovic Savic ... Secondo ilnapolista.it

Napoli sfortunato, Lobotka e Politano ko: cosa è successo e come stanno - Serata sfortunata per il Napoli di Antonio Conte, che perde per infortunio Matteo Politano e Stanislav Lobotka, costretti ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Riporta corrieredellosport.it