Politano | Domani partita importantissima dobbiamo dare tutto per conquistare il successo

Le dichiarazioni dell’esterno azzurro in vista del match di Champions al Maradona. Matteo Politano, esterno azzurro, ha parlato in conferenza stampa del match di Champions . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Politano: “Domani partita importantissima, dobbiamo dare tutto per conquistare il successo”

Argomenti simili trattati di recente

Le scelte di Antonio Conte per domani secondo Sky. Non mi sorprenderebbe invece vedere Gutierrez, con Spinazzola alto e Neres a destra, per risparmiare minuti a uno stanco Politano. ML98 - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli, Antonio #Conte ha deciso il tridente per la partita di domani contro il #Lecce: Lorenzo #Lucca sarà affiancato da Matteo #Politano e da Noa #Lang che sarà per la prima volta titolare. [ @SkySport] - X Vai su X

Politano in conferenza: "Ogni 3 giorni la fatica si fa sentire! 3 gol in 52 gare? Mi pesa, ma aiuto la squadra" - Alla vigilia della gara di Champions League contro l'Eintracht Francoforte, l'attaccante del Napoli Matteo Politano interverrà dalle 12. Si legge su tuttonapoli.net

Politano: «Certo mi pesa non segnare ma sono a disposizione della squadra» - Politano: «vorrei fare più gol e assist, ma al momento non stanno arrivando e dobbiamo pensare alla squadra e ciò che chiede il mister» ... Segnala ilnapolista.it

Napoli-Eintracht, Politano: "Occasione per rifarci dopo Eindhoven" - Eintracht: "Affrontiamo una squadra fisica, verrà qui per fare risultato. Come scrive sport.sky.it