Politano | Certo mi pesa non segnare ma sono a disposizione della squadra
Matteo Politano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, in programma domani alle 18:45 allo stadio Maradona. Le sue parole: «Ancora dobbiamo preparare la partita, ieri abbiamo fatto scarico, oggi pomeriggio lavoreremo sul campo. Come ho sempre detto e dimostrato, cerco sempre di dare il massimo in campo, ci sono partite in cui riesco di più, altre di meno. Sia io che tutta la squadra cerchiamo sempre di dare il massimo e onorare la maglia che indossiamo» Le parole di Politano. Come si prepara la gara in un giorno e mezzo? «Dobbiamo ancora prepararla, oggi dobbiamo ancora entrare in campo e oggi pomeriggio avremo modo di prepararla al meglio» La tua resilienza è molto apprezzata, ma è la chiave per il doppio impegno? «Come ho sempre detto, cerco di dare il massimo in campo, in alcune gare riesci di più, in altre di meno, soprattutto ogni 3 giorni, ma da anni io e la squadra diamo il massimo per onorare al massimo la maglia e l’anno scorso è stato l’emblema» Lo shock di Eindhoven va cancellato o bisogna portarselo dentro? «Serve sempre portarselo dentro, abbiamo preso una bella batosta ed ogni tanto bisogna ricordarsi di averla presa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
