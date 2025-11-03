Polisportiva Riccione | la pallanuoto riparte con i campionati giovanili delle categorie juniores e ragazzi

Sono ripartiti i Campionati Giovanili di pallanuoto per Polisportiva Riccione, categoria Juniores e Ragazzi, tra squilli di vittoria e promesse di crescita. Lo Stadio del Nuoto di Riccione si riaccende per la prima giornata dei campionati giovanili e Polisportiva Riccione risponde con entusiasmo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Lo Stadio del Nuoto di Riccione si riaccende per la prima giornata dei Campionati Giovanili e Polisportiva Riccione risponde con entusiasmo, talento e carattere #Riccione #Sport - X Vai su X

Trofeo Nuoto Riccione, 25-26/10/2025 Fine settimana di grandi risultati per gli atleti della Polisportiva Riccione, impegnati al 14° Trofeo Città di Riccione, il “meeting di casa”, andato in scena nelle giornate del 25 e 26 ottobre 2025 presso lo Stadio del Nuot - facebook.com Vai su Facebook

Polisportiva Riccione: la Pallanuoto riparte con i campionati Juniores e Ragazzi - Sono ripartiti domenica i Campionati Giovanili di pallanuoto per Polisportiva Riccione, categoria Juniores e Ragazzi , tra squilli di vittoria e promesse di crescita. Da newsrimini.it