Polisportiva Riccione | la pallanuoto riparte con i campionati giovanili delle categorie juniores e ragazzi

Riminitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ripartiti i Campionati Giovanili di pallanuoto per Polisportiva Riccione, categoria Juniores e Ragazzi, tra squilli di vittoria e promesse di crescita. Lo Stadio del Nuoto di Riccione si riaccende per la prima giornata dei campionati giovanili e Polisportiva Riccione risponde con entusiasmo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

