Polemica Sky per Verona Inter Serafini difende i due stagisti | Spero sia falso! C’è già una cosa ridicola

Inter News 24 . Il pensiero del giornalista. Una partita vibrante, decisa solo all’ultimo respiro. La vittoria dell’Inter per 2-1 sul campo dell’Hellas Verona, arrivata grazie a un rocambolesco autogol di Martin Frese al 95?, ha regalato tre punti d’oro alla squadra di Cristian Chivu. Ma più che per il risultato, il post-partita è stato infiammato da quanto accaduto nei locali di Sky Sport. Un video, diventato immediatamente virale sui social media, ha ripreso un fuorionda imbarazzante: alle spalle del conduttore Luca Tommasini, nascosti da una vetrata, due giovani stagisti sono stati immortalati mentre esultavano sfrenatamente all’annuncio del gol vittoria della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Polemica Sky per Verona Inter, Serafini difende i due stagisti: «Spero sia falso! C’è già una cosa ridicola»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Polemica social per il video durante il tg di Sky Sport 24 Il fuorionda con l'esultanza dei giornalisti al termine di Verona Inter - facebook.com Vai su Facebook

POLEMICA CLAMOROSA A VERONA! Il difensore Bisseck (Inter) è stato graziato dall'arbitro per un fallo che sembrava chiara espulsione (DOGSO) al 66' . #VeronaInter #Polemiche #Arbitro #Bisseck #SerieA - X Vai su X

Verona Inter, le polemiche non si placano! Scoppia la bufera negli studi Sky per l’esultanza di alcuni giornalisti al gol dei nerazzurri! La presa di posizione del direttore ... - Verona Inter, non si spengono le polemiche: bufera a Sky per l’esultanza di alcuni giornalisti. Lo riporta calcionews24.com

Il video dell’esultanza degli stagisti a Sky al gol vittoria dell’Inter a Verona - Inter: esultanze dietro le quinte, polemica social e dura reazione del direttore. blitzquotidiano.it scrive

Stagisti di Sky esultano al gol dell'Inter durante la diretta e scatta la polemica, Franco Ordine: «Il direttore li ha cacciati subito» - Durante la diretta su Sky Sport 24, alle spalle del giornalista che sta raccontando ... Secondo msn.com