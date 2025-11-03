Polemica Sky per Verona Inter Serafini difende i due stagisti | Spero sia falso! C’è già una cosa ridicola

Inter News 24 . Il pensiero del giornalista. Una partita vibrante, decisa solo all’ultimo respiro. La vittoria dell’Inter per 2-1 sul campo dell’Hellas Verona, arrivata grazie a un rocambolesco autogol di Martin Frese al 95?, ha regalato tre punti d’oro alla squadra di Cristian Chivu. Ma più che per il risultato, il post-partita è stato infiammato da quanto accaduto nei locali di Sky Sport. Un video, diventato immediatamente virale sui social media, ha ripreso un fuorionda imbarazzante: alle spalle del conduttore Luca Tommasini, nascosti da una vetrata, due giovani stagisti sono stati immortalati mentre esultavano sfrenatamente all’annuncio del gol vittoria della Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

