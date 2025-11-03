Pokrovsk sotto assedio e nuovo no di Trump all’invio dei Tomahawk Per Zelensky le cose si mettono sempre peggio

Da un lato, l’accerchiamento di Pokrovsk da parte della Russia, che ormai non può più essere taciuto dall’esercito ucraino; dall’altro, le dichiarazioni di Donald Trump che, malgrado il via libera del Pentagono, ha nuovamente detto di “no” alla fornitura di missili Tomahawk a Kiev. Non è un grande momento per Volodymyr Zelensky, che continua a essere costretto a far fronte alle tante emergenze. Pokrovsk sotto assedio, Kiev ammette. Guardando al campo di battaglia, la situazione peggiora di ora in ora. Dopo giorni in cui il Cremlino ha raccontato dell’avvenuto assedio della città di Pokrovsk, considerata uno snodo strategico per il fronte sud-orientale dell’Ucraina, e malgrado le continue – ma poco credibili – smentite delle autorità di Kiev, alla fine è arrivata l’ammissione da parte dell’esercito ucraino che le cose si sono messe davvero male. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Pokrovsk sotto assedio e nuovo no di Trump all’invio dei Tomahawk. Per Zelensky le cose si mettono sempre peggio

