Pokrovsk la stretta russa continua | da Berlino nuovi Patriot all’Ucraina

C’è una città che tiene insieme strade, rotaie e vite sospese. È Pokrovsk, nel Donetsk occidentale. Qui la spinta russa si è fatta più profonda, con unità che hanno penetrato i quartieri contesi mentre l’esercito ucraino resiste e ruota rinforzi sul perimetro urbano. Negli ultimi giorni abbiamo visto combattimenti casa per casa e tentativi di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Pokrovsk, la stretta russa continua: da Berlino nuovi Patriot all’Ucraina

