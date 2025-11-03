Pokrovsk il cerchio si chiude | la resistenza ucraina nel Donetsk al limite del collasso operativo

Ilgiornaleditalia.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre Kyiv nega l’accerchiamento, le testimonianze dei militari e i dati dal fronte rivelano una realtà ben diversa: Pokrovsk è quasi isolata, e la linea difensiva orientale rischia di crollare. Il quadro sul terreno La situazione a Pokrovsk si presenta oggi come una delle più critiche dell’. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

pokrovsk il cerchio si chiude la resistenza ucraina nel donetsk al limite del collasso operativo

© Ilgiornaleditalia.it - Pokrovsk, il cerchio si chiude: la resistenza ucraina nel Donetsk al limite del collasso operativo

Scopri altri approfondimenti

Forze speciali ucraine lanciate dagli elicotteri e i generali sul campo a Pokrovsk: così Kiev prova a resistere - Da venerdì è in corso la battaglia che potrebbe decidere le sorti del conflitto in Ucraina ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pokrovsk Cerchio Chiude Resistenza