Pokrovsk fino all’ultimo ucraino?

Mentre l’Ucraina annuncia con enfasi di aver colpito la raffineria russa di Saratov, un “impianto coinvolto nell’approvvigionamento delle Forze armate di Mosca” stando alle parole Kiev, le notizie che arrivano dal fronte sono sempre più critiche proprio per gli ucraini. Difese ucraine in bilico in vari punti del fronte. A dispetto della propaganda fatta dal mainstream occidentale e dallo stesso Zelensky, non rispondono più alle comunicazioni i soldati della 125ª Brigata meccanizzata delle Forze armate ucraine, che combattono nella direzione di Huliaipol. La zona sud della città di Pokrovsk ormai è quasi completamente occupata e restano 3 chilometri quadrati nella parte nord-est. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Pokrovsk, fino all’ultimo ucraino?

