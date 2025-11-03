Poker Fermana Montecchio piegato
fermana 4 montecchio ksport 0 FERMANA: Valente; Scanagatta, Scanagatta, Kieling, Ruano, Malafronte (40’ st Saviano); Nunzi (34’ st Frinconi), Bruno (28’ st Maquisse), Marin; Guti (18’ st Carmona); Cicarevic (43’ st Catapano), Fofi All. Gentilini K-SPORT MONTECCHIO: Cerretani; Camilloni, Dominici, Mistura (29’ st Broso), Notarile; Magnanelli, Carta, Torelli (14’ st Peroni); Montagna (14’ st Pairdini), Rivi, Sollaku. All. Protti Arbitro: Gasparoni di Jesi Reti: 13’ Fofi, 25’ Kieling, 42’ Fofi, 32’ st Carmona Note: spettatori 150 circa. Ammoniti Torelli, Nunzi, Scanagatta, Notariale, Camilloni, Guti, Mistura, Bruno, Dominici, Malafronte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Poker Fermana, Montecchio piegato - Canarini senza freni: Fofi apre le danze in un primo tempo quasi perfetto . msn.com scrive
Il K-Sport “non si presenta” e la Fermana annienta l’ex Protti: poker tremendo - Incubo per Stefano che tornava a Fermo dopo l'esperienza in CDopo un anno ... Da youtvrs.it
Poker di titoli a Montecchio, Paletti è campione regionale - Luca Paletti ha conquistato la maglia di campione regionale ciclocross bissando quello ottenuto su strada. Come scrive ilrestodelcarlino.it